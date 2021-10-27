Брюссель, , 14:39 — REGNUM Европейская народная партия призывает грузинские власти разрешить перевести бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили из тюрьмы в частную клинику. Данное заявление было обнародовано 27 октября в соцсети Twitter.

Европейская народная партия (сс) European People's Party

«Мы обеспокоены ухудшением состояния здоровья Саакашвили. Мы призываем власти Грузии срочно перевести бывшего президента Саакашвили в соответствующую гражданскую клинику», — говорится в обращении.

Авторы заявления отмечают, что руководство Грузии несёт ответственность за ухудшение состояние здоровья экс-президента и не должно игнорировать требования о переводе в клинику.

Напомним, Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Он назвал себя «политзаключенным» и объявил голодовку. 8 октября стало известно, что экс-президент покупает мёд и соки. После этого он заявил, что вернул оставшийся мёд.

Для контроля за здоровьем Саакашвили собрана группа врачей. Во дворе тюрьмы дежурит бригада медиков в реанимобиле. Сторонники экс-президента требуют его перевода в частную клинику.

Читайте ранее в этом сюжете: Украинского журналиста Гордона депортировали из Грузии