Брюссель, 27 октября, 2021, 14:39 — ИА Регнум. Европейская народная партия призывает грузинские власти разрешить перевести бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили из тюрьмы в частную клинику. Данное заявление было обнародовано 27 октября в соцсети Twitter.

(сс) European People's Party Европейская народная партия

«Мы обеспокоены ухудшением состояния здоровья Саакашвили. Мы призываем власти Грузии срочно перевести бывшего президента Саакашвили в соответствующую гражданскую клинику», — говорится в обращении.

Авторы заявления отмечают, что руководство Грузии несёт ответственность за ухудшение состояние здоровья экс-президента и не должно игнорировать требования о переводе в клинику.

Напомним, Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Он назвал себя «политзаключенным» и объявил голодовку. 8 октября стало известно, что экс-президент покупает мёд и соки. После этого он заявил, что вернул оставшийся мёд.

Для контроля за здоровьем Саакашвили собрана группа врачей. Во дворе тюрьмы дежурит бригада медиков в реанимобиле. Сторонники экс-президента требуют его перевода в частную клинику.