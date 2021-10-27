Москва, 27 октября, 2021, 14:37 — ИА Регнум. На Киевском направлении МЖД открылась после реконструкции станция Кокошкино, сообщает 27 октября официальный сайт мэра и правительства столицы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

В церемонии открытия станции, которая в дальнейшем войдёт в состав МЦД-4, принял участие мэр города Сергей Собянин.

«Это не только одна станция — это огромная новая транспортная система Москвы, которая создается благодаря сотрудничеству с «Российскими железными дорогами», строительству метрополитена», — прокомментировал мэр событие.

Собянин считает наиболее важным для москвичей — быстро доехать до центра. Поэтому реконструируются пути и запускаются новые электрички.

В мэрии напомнили, что железнодорожная станция Кокошкино впервые начала работу в 1899 году.