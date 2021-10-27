Нижний Новгород, 27 октября, 2021, 14:34 — ИА Регнум. Депутаты городской думы Нижнего Новгорода подготовили перечень категорий граждан, которые смогут бесплатно или со скидкой пользоваться платными парковками в столице Приволжья. Об этом стало известно сегодня, 27 октября, на заседании муниципального парламента.

Платная парковка

Бесплатно оставлять свою машину смогут водители спецтранспорта, владельцы электромобилей, многодетные семьи, инвалиды и перевозящие их водители, ветераны Великой Отечественной войны и их опекуны. Также льготы получат жители домов, расположенных рядом с платными парковками — они будут приобретать годовой абонемент не за полную его стоимость, а лишь за 3 000 рублей. Но при этом на одну квартиру будет выделяться только одно льготное место для парковки автомобиля.

Депутаты пообещали позднее проработать вопроса о предоставлении льготных парковочных мест сотрудникам организаций, близ которых будет работать платная парковка.