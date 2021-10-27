Москва, 27 октября, 2021, 14:34 — ИА Регнум. «Зеленая» повестка стремительно ворвалась в российское и международное информационное поле, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер в области финансовых коммуникаций и КСО, экономист Андрей Лобода.

Kate Ter Haar Электроэнергия

«На фоне сложно устроенного мирового энергетического рынка инновационные компании отрасли в западных странах начали активно ее использовать почти 20 лет назад, их капитализация росла опережающими темпами на 3%-5% после каждого громкого объявления по новым внедряемых экологическим программам и технологиям.

По моим наблюдениям, многим западным инвесторам нравятся крупные корпорации и небольшие по размеру бизнеса и географии присутствия компании, которые реализуют «зеленые» проекты в рамках технологического развития и корпоративной социальной ответственности.

Энергетические кризисы в ЕС, Великобритании, странах Юго-Восточной Азии во многом оказались рукотворными. Это стало следствием стремительного энергоперехода в рамках «зеленой» философии и неэффективного регулирования рынков.

Рынки проявили хрупкость и несбалансированность. Разгулявшийся энергокризис дает сегодня явное преимущество России эффективнее формировать и диктовать свою повестку, а не продвигать в нашей стране придуманные на Западе климатические обязательства.

После прихода к власти Джо Байдена акции компаний «зеленого» сектора США значительно подрос, в среднем на 40%-50%. Сегодня же все наоборот: цены на традиционные и даже подзабытые энергоресурсы вернулись к высоким и исторически максимальным значениям, растет и капитализация компаний энергетики и нефтегазового сектора.

Получается, традиционная и зеленая индустрия энергетики в первую очередь борются за большие деньги и будущее бизнеса.

Очевидно, что важнейшую задачу, которую могли бы взять сегодня в работу Минэконоразвития и другие профильные регуляторы, — это обеспечение эффективного диалога с ключевыми участниками мирового энергетического рынка. Ветер «зеленых» перемен должен укрепить позиции России на мировых рынках.

Однако любые даже умеренно негативные аналитические выкладки по перспективам роста цен на электроэнергию на горизонте 10 лет в России в рамках низкоуглеродной стратегии развития — не самая хорошая идея для озвучивания общественности.

Стоит напомнить, что по итогам 2020 года доллар США подорожал к рублю почти на 30% и этот фактор намного весомее в негативном воздействии на ценообразование товаров и услуг на российском рынке, чем откровенно не радужные долгосрочные прогнозы.

Нужно для начала обуздать инфляцию и поднять вопрос о возвращении к политике сильного рубля, для этого давно сформировались все макроэкономические условия. Тогда бы и не выдавались шокирующие прогнозы, что тот или иной биржевой актив может подорожать. Пиарщиками министерства есть над чем задуматься.

Не стоит сегодня так настойчиво продвигать в России придуманные на Западе климатические обязательства. В этом заинтересованы в первую очередь выдающие модные ESG-кредиты банки и частные инвесторы, получающие солидные доходы на фондовом рынке.

Энергетический рынок России — наше весомое преимущество в мировой экономике, на нем успешно развиваются и частные компании, внедряются передовые технологии, да и капитализация публичных компаний сектора на Мосбирже демонстрирует внушительный рост», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России целевой сценарий проекта стратегии низкоуглеродного развития станы предполагает рост стоимости электроэнергии к 2050 году на 26%, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

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