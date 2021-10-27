Тюмень, , 14:32 — REGNUM В Восточном административном округе города Тюмени зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) сероводорода и диоксида серы в атмосферном воздухе. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Тюменской области.

Сжигание мусора Alex Proimos

Превышение ПДК в 1,4 раза выявлено в микрорайоне Войновка.

Отмечается, что жители Войновки жаловались на задымление, которое связывают не только с горящими торфяниками, но и ликвидацией миллионов куриных тушек из-за вспышки птичьего гриппа на птицефабрике «Боровской» под Тюменью.