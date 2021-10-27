Чебоксары, , 14:31 — REGNUM В Цивильском районе Чувашии вынесен приговор рецидивисту, которого признали виновным в покушении на убийство и изнасилование. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по республике.

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Фигурантом уголовного дела стал 46-летний безработный житель Цивильского района. Правоохранители установили, что 17 апреля 2021 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он пришёл в дом к 58-летней односельчанке.

«Женщина спала. Он накрыл её лицо подушкой, начал душить, угрожая убийством и попытавшись изнасиловать. В это время домой вернулась дочь потерпевшей, которая помешала ему и позвонила в полицию», — говорят в следственном управлении.

Злоумышленника обнаружили на чердаке в доме сожительницы рецидивиста.

В ходе разбирательств выяснилось, что 16 апреля 2021 года он напал на женщину, которая зашла в дом к его сожительнице, и пытался её задушить.

Цивильский районный суд признал мужчину виновным в покушении на убийство и изнасилование (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ, п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ УК РФ), назначив 12 лет колонии особого режима. Приговор не вступил в законную силу.

В ведомстве отмечают, что ранее злоумышленник дважды привлекался к уголовной ответственности за изнасилование, также он совершил убийство. Из колонии вышел в ноябре 2018 года, в связи с чем по факту рецидивной преступности внесены представления в ОВД и муниципалитет.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2021 года в Чебоксарах ушло в суд уголовное дело в отношении 64-летнего мужчины. Его обвинили в изнасиловании 23-летней девушки, с которой он познакомился в интернете и попал в квартиру под видом «цветочного» курьера.

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