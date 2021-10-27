Женева, Швейцария, , 14:33 — REGNUM Потери рабочих мест из-за пандемии коронавируса окажутся в 2021 году более масштабными, чем ожидали в ООН летом. Об этом говорится в докладе Международной организации труда (МОТ) — специализированного учреждения ООН, опубликованном 27 октября.

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Согласно новому прогнозу, в мире будет потеряно 125 млн полных рабочих дней по сравнению с последним кварталом 2019 года. Это означает сокращение числа отработанных за год дней на 4,3%.

Новый прогноз — это драматичная ревизия июньских ожиданий, отметили в МОТ. Тогда предполагалось, что потерянных дней будет 100 млн, то есть сокращение рабочих часов составит 3,5%.

Эксперты отметили, что в целом в 2021 году застопорилось восстановление на рынке труда, и причина этого — потрясение из-за пандемии. Перспективы восстановления сферы занятости — «слабые и неопределенные».

В организации добавили, что в богатых странах ситуация с занятостью лучше, чем в бедных и средних по доходам. Разницу объясняют в том числе уровнями вакцинации населения. Где привитых больше, там восстановление рынка идёт быстрее и мощнее.

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