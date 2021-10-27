Рязань, , 14:35 — REGNUM Дополнительные кислородные концентраторы получат больницы Рязанской области. В медучреждения направят 165 единиц оборудования, сообщили ИА REGNUM 27 октября в опергруппе региона.

Кислородная маска Дарья Драй © ИА REGNUM

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Концентраторы используются для оказания экстренной помощи при лёгочных и сердечных заболеваниях, они также необходимы для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. В рязанских медучреждениях, где больные получают помощь при COVID, используется более 800 таких аппаратов с различной производительностью кислородной смеси в минуту. Больницы получает ещё 165 единиц оборудования, первую партию из 50 аппаратов уже установили в инфекционных отделениях. Предыдущая поставка концентраторов была в сентябре 2021 года.

По данным опергруппы на 18:00 26 октября в лечебных учреждениях региона находятся 880 пациентов с COVID-19. В тяжёлом состоянии 180 человек, из них 28 — подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.