Москва, , 14:31 — REGNUM В МВД на фоне роста числа отравлений суррогатным алкоголем предложили регламентировать оборот метанола, передает корреспондент ИА REGNUM 27 октября.

Здание МВД России Lodo27

«Оборот метанола необходимо регламентировать, может, даже лицензировать его и поставить критерии строгой отчетности», — сказал начальник управления «Т» МВД РФ Олег Ким на заседании комитета Госдумы по экономполитике.

Он обратил внимание на то, что оборот метанола сейчас «никак не отрегулирован» и «любое ИП может приобрести метанол и продавать для дальнейшего использования в бытовых условиях».

По данным МВД, с июля по октябрь 2021 года от употребления метанолосодержащей жидкости на Алтае, в Татарии, Карелии, Мордовии, Чувашии, Ненецкой АО, Тамбовской, Ленинградской, Курганской, Ярославской областях и в Санкт-Петербурге скончались 56 человек.

Вместе с тем на рассмотрении Госдумы находится ряд законопроектов о госрегулировании алкоголя в России.