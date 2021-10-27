Омск, 27 октября, 2021, 14:30 — ИА Регнум. Власти Омской области обнародовали параметры бюджета региона на 2022 г. Как сообщает сегодня, 27 октября, пресс-служба правительства региона, предварительно доходы в главном областном финансовом документе сформированы в объеме 111 млрд рублей, расходы — 104,5 млрд рублей. Уже 29 октября соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение в региональный парламент.

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«Основной составляющей бюджетного портфеля остаются налоговые и неналоговые доходы. На 2022 год они сформированы в объеме 77,6 млрд рублей с ростом к действующему бюджету 2021 года на 1,4%», — пояснил министр финансов Омской области Вадим Чеченко.

По его словам, рост ожидается по налогу на прибыль организаций (на 5% к действующему бюджету текущего года), налогу на доходы физических лиц (на 4,4%), по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системой налогообложения (на 8,9%) и имущественным налогам (на 2,1%).

Со снижением запланированы поступления по акцизам на подакцизные товары (на 7,1%). Неналоговые доходы прогнозируются на уровне текущего года, в размере 1,2 млрд рублей.

Общий объем безвозмездных поступлений в проекте бюджета на 2022 год предусмотрен на уровне 33,4 млрд рублей. Из этой суммы 10,2 млрд рублей — нецелевая поддержка. Как пояснил глава минфина, по практике предыдущих лет, в проект областного бюджета включены дотация на выравнивание и дотация на компенсацию расходов, связанных с повышением оплаты труда, в размере, соответствующем уровню текущего года. Целевые трансферты предусмотрены согласно параметрам проекта федерального бюджета в размере 23,2 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, бюджет-2021 Омской области был сформирован без дефицита. И по доходам, и по расходам он составил 96,3 млрд рублей: 70,7 млрд рублей из общей суммы доходов — налоговые и неналоговые доходы региона, 25,6 млрд — безвозмездные поступления.

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