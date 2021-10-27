Москва, 27 октября, 2021, 15:03 — ИА Регнум. Для Донецкой народной республики будет проблематично вернуть контроль над селом Старомарьевка, которое захватила Украина. Об этом 27 октября заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Дело в том, что аннексировавшие населённый пункт ДНР украинские боевики оборудуют свои огневые позиции в домах мирного населения. Военнослужащие народной республики из-за этого будут ограничены в своих возможностях при наступательной операции, опасаясь причинить ущерб своим гражданам, которых Украина фактически держит в заложниках.

«Освободить мирным способом сейчас крайне проблематично. Потому что именно в населенных пунктах оборудованы позиции, блокпосты, другие укрепления. Наши подразделения не могут работать, имея предпосылки нанести ущерб местным жителям», — сказал Пушилин.