Москва, , 14:28 — REGNUM Сообщения о применении украинскими властями в Донбассе турецкого ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Байрактар» перепроверяет в настоящее время Россия. Об этом 27 октября заявил на пресс-конференции министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Что касается сообщений о применении Вооруженными силами Украины беспилотника «Байрактар» по позициям в Донбассе, мы сейчас эту информацию перепроверяем», — сказал он.

При этом глава МИД РФ добавил, что из последних заявлений Киева не понятно, где правда и где ложь, а потому эти сообщения перепроверяются всеми возможными средствами, включая контакты с представителями Донбасса.

«В принципе история, конечно, должна заставить задуматься всех тех, кто потакает капризным требованиям Украины о том, что ее необходимо завтра принять в НАТО. И, конечно, заставить задуматься тех, кто вооружает подконтрольный неонацистам киевский режим», — также отметил Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что беспилотные летательные аппараты турецкого производства «Байрактар» представляют угрозу для ДНР.