Джакарта, , 14:28 — REGNUM Согласно данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за стуки выявили 719 случаев заражения коронавирусом, сообщает Kompas.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По состоянию на 27 сентября в Индонезии выявили 4 241 809 носителей SARS-CoV-2.

За сутки побороть коронавирус в стране смогли 944 человека. Коронавирусом переболели 4 085 775 жителей Индонезии.

В период с 26 по 27 октября 2021 года от COVID-19 в Индонезии умерли 29 человек. Всего эпидемия унесла жизни 143 299 человек.

В настоящее время в Индонезии зарегистрировано 12 735 активных случаев COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, тысячи людей из ряда профсоюзных организаций в Индонезии проведут демонстрацию перед президентским дворцом в Джакарте.

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