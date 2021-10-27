Бишкек, 27 октября, 2021, 14:27 — ИА Регнум. Правительство Киргизии увеличит заработные платы медицинских работников, учителей и граждан, трудящихся в научной и культурной сферах. Об этом заявил премьер-министр Акылбек Жапаров на парламентском заседании сегодня, 27 октября. По словам высокопоставленного чиновника, это произойдёт к 1 апреля 2022 года.

Киргизский сом

Глава кабинета министров пообещал, что зарплаты будут увеличены на 50% или даже на 100%. «Точнее можно будет сказать только после подведения итогов первого квартала следующего года», — резюмировал Акылбек Жапаров.