Калуга, , 14:33 — REGNUM Экологическая акция «Аллея знаний» состоялась в калужской средней школе № 6 им. А. С. Пушкина. Возле школы было высажено 25 саженцев туи, которые станут символом заботы об окружающей среде и ответственного отношения к природным ресурсам, сообщили корреспонденту ИА REGNUM организаторы мероприятия.

«Аллея знаний» в калужской средней школы № 6 им. А. С. Пушкина Фото Георгия Орлова. Пресс-служба правительства Калужской области

В этот же день для школьников начальных классов был проведён экологический урок «Сила леса», на котором школьникам рассказали о значении леса в жизни каждого человека и планеты в целом.

«Это действительно очень важно, и самое главное, что в этой экологической акции участвуют дети. Мы находимся в зеленом микрорайоне, который активно застраивается, и закладываем замечательную аллею. Она будет символизировать будущее наших детей, будущее нашего образования и цифровых проектов, которые реализует Сбербанк. Конечно же, хочется, чтобы таких акций было как можно больше», — отметил заместитель губернатора области Константин Горобцов.

В начале октября 2021 года в рамках «Недели учителя» у здания калужской школы № 6 им. А. С. Пушкина была заложена «Аллея заслуженных учителей».

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