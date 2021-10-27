Калуга, 27 октября 2021, 14:33 — REGNUM Экологическая акция «Аллея знаний» состоялась в калужской средней школе № 6 им. А. С. Пушкина. Возле школы было высажено 25 саженцев туи, которые станут символом заботы об окружающей среде и ответственного отношения к природным ресурсам, сообщили корреспонденту ИА REGNUM организаторы мероприятия.
В этот же день для школьников начальных классов был проведён экологический урок «Сила леса», на котором школьникам рассказали о значении леса в жизни каждого человека и планеты в целом.
В начале октября 2021 года в рамках «Недели учителя» у здания калужской школы № 6 им. А. С. Пушкина была заложена «Аллея заслуженных учителей».
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