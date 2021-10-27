Афины , 27 октября, 2021, 14:24 — ИА Регнум. Министр туризма Греции Василис Кикилиас встретился с послом Объединенных Арабских Эмиратов в Греции Сулейманом Хамедом Салемом Алмазруи в Афинах. Об этом сообщает AMNA 26 октября.

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В ходе встречи Кикилиас и Алмазруи подчеркнули прекрасные двусторонние отношения и общую волю к углублению сотрудничества между двумя странами в сфере туризма.

Посол ОАЭ высоко оценил мощный импульс греческого туризма и борьбу с пандемией в Греции, отметив заинтересованность его страны в инвестициях в туристический сектор. Министр туризма поблагодарил посла и отметил, что правительство Греции активизировало свои усилия по созданию благоприятного инвестиционного климата.

Кикилиас подчеркнул успех воздушного сообщения по линии Дубаи — Афины — Нью-Йорк, которое осуществляется 12 месяцев в году; в контексте развития туризма они также обсудили возможность соединения Дубая с Салониками — городом на севере страны.