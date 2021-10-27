Москва, , 14:23 — REGNUM Захват украинскими вооруженными формированиями села Старомарьевка Донецкой народной республики (ДНР) привел к резкому ухудшению обстановки в этом населенном пункте. Об этом 27 октября заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Украинские каратели Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В селе фактически назревает гуманитарная катастрофа. При этом украинские боевики препятствуют местным жителям общаться с внешним миром — в селе «глушат» сотовую связь.

«В Старомарьевке 180 человек заложники. Причем там гуманитарная ситуация ухудшается. Я говорю об отсутствии тепла, отсутствии продовольствия, люди не выходят из домов — они опасаются огромного числа вооруженных лиц. Ситуация стремительно развивается в худшую сторону», — сказал Пушилин.

Читайте ранее в этом сюжете: В ДНР готовятся к полномасштабной агрессии со стороны Украины