Бишкек, , 14:21 — REGNUM Число жителей столицы Киргизии и её окрестностей, обратившихся за помощью к медикам после отравления едой из «Империи пиццы», увеличилось до 282 человек. Об этом сообщили в центре государственного санитарно-эпидемиологического надзора сегодня, 27 октября.

Роллы

Среди отравившихся роллами, приготовленными в популярной сети кафе, оказался 31 ребёнок. Сейчас в больницах Бишкека и Чуйской области находятся 60 пострадавших в результате массового отравления, в том числе 18 детей. Остальных отравившихся либо уже выписали, либо лечат амбулаторно.

По словам врачей, состояние госпитализированных оценивается как «средней тяжести» и «тяжёлое».