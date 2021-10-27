Москва, 27 октября, 2021, 14:19 — ИА Регнум. В России целевой сценарий проекта стратегии низкоуглеродного развития станы предполагает рост стоимости электроэнергии к 2030 году на 4%. Об этом 27 октября заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников, передаёт ТАСС.

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По его прогнозам, к 2050 году ожидается рост цен на электроэнергии на 26%. «Ключевой момент — снижение углеродоёмкости. В России в интенсивном сценарии углеродоёмкость экономики снижается в 1,3 раза к 2030 году и в 2,8 раза к 2050 году», — пояснил Решетников.

В расчёт берётся выброс парниковых газов на 1 рубль ВВП. При этом глава МЭР отметил, что инерционный сценарий проекта предполагает, что стоимость электроэнергии в постоянных ценах не изменится.

Как сообщало ИА REGNUM, заметный рост цен на электроэнергию для промышленности ожидается в России в 2021—2022 годах.

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