Каракас, , 14:17 — REGNUM Президент Венесуэлы Николас Мадуро почтил память революционного борца Давида Ньевеса, члена Политического совета Единой социалистической партии Венесуэлы, скончавшегося накануне. Об этом пишет Prensa Latina.

Николас Мадуро Carlos Rodríguez

На похоронной церемонии, состоявшейся в Федеральном законодательном дворце в Каракасе, президент отметил карьеру Ньевеса как боевика венесуэльских левых в его борьбе за отстаивание прав народа в 1960-х и 1970-х годах.

Мадуро подчеркнул, что Давид Ньевес олицетворяет способность людей защищать свои идеи, рискуя жизнью ради защиты своих идеалов и социализма в Венесуэле перед лицом репрессий со стороны правящих классов других стран.

Президент Венесуэлы подтвердил обязательство чтить борьбу нескольких поколений революционеров, подчеркнув, что победа социализма возможна перед лицом всех форм агрессии со стороны империализма США.