Нижний Новгород, 27 октября, 2021, 14:15 — ИА Регнум. Изноc 220 троллейбусов и 281 трамваеd муниципального предприятия «Нижегородэлектротранс» составляет 92,7% и 83,4%. Об этом рассказал гендиректор предприятия Андрей Щекунов на заседании думы Нижнего Новгорода 27 октября. По его словам, средний возраст трамваев — 25,7 лет, троллейбусов — 17,7. «На данный момент истек срок эксплуатации у 165 трамваев и 156 троллейбусов», — цитируют Щекунова нижегородские СМИ.

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Глава муниципального предприятия сообщил, что «существует 10-летний план развития трамвайной сети — он разработан на такой длительный срок, чтобы не было большой нагрузки на бюджет». «План подразумевает строительство новых веток — речь идет о соединении Щербинок и Новинок, а также развитии сети в ЖК «Бурнаковский» и 7 микрорайоне. Кроме того, рассматривается возможность приобретения троллейбусов с автономным ходом. В частности, их планируется запустить в ЖК «Цветы» и «Новая Кузнечиха». Предполагается, что прирост пассажиров составит 1 млн человек в год», — уточняет NewsNN.ru.