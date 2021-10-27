Афины , 27 октября, 2021, 14:14 — ИА Регнум. Береговая охрана Греции обнаружила тела трех детей и одной женщины в море к юго-востоку от острова Хиос 26 октября. Об этом сообщает AMNA со ссылкой на свои источники.

Флаг Греции

Поиски начались после того, как в море затонула лодка с иностранными гражданами. Согласно источникам, 27 подданных других государств, находившихся на борту судна, обратились за помощью по европейскому номеру экстренной помощи 112, заявив, что их судно находится в опасности.

В этом районе проводилась крупная поисково-спасательная операция Греческой береговой охраны, большинство удалось спасти.

В поисково-спасательной операции участвовали два вертолета и десять судов, включая корабли береговой охраны, НАТО и три рыболовецких судна.