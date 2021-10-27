Подгорица, 27 октября, 2021, 14:14 — ИА Регнум. В Черногории около 15 000 детей не вакцинированы и не защищены вакциной MMR, и с эпидемиологической точки зрения это подходящая питательная среда для развития эпидемии. Хорошо то, что эти 15 000 детей находятся не в одном месте, а неравномерно распределены по всем муниципалитетам, сообщил старший консультант по вопросам здравоохранения в офисе ЮНИСЕФ в Черногории доктор Сенад Бегич в эфире черногорского телевидения.

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Только каждый четвертый ребенок в Черногории, родившийся в 2019 году, был своевременно вакцинирован вакциной MMR, отметил эксперт.

Он напомнил, что после кампании вакцинации в 2014 году количество вакцинированных детей резко упало, и что эта тенденция усилилась в 2018 году, когда в регионе началась эпидемия кори.

Однако, когда вспышка заболеваемости пошла на спад, тенденция к вакцинации снова снизилась, и ситуация еще больше усугубилась пандемией коронавируса.

«По предоставленным нам данным, дети, рожденные в 2019 году, были вакцинированы 25 процентов, то есть один из четырех детей был вакцинирован своевременно. Это то, что нас особенно пугает в ЮНИСЕФ», — сказал Бегич.

Он сообщил, что 75 процентов, то есть три четверти детей дошкольного возраста, были вакцинированы хотя бы одной дозой.