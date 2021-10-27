Махачкала, , 14:13 — REGNUM Глава Дагестана Сергей Меликов внес кандидатуру Абдулпатаха Амирханова в парламент для избрания главой правительства республики. Депутаты Народного собрания должны рассмотреть предложение руководителя субъекта не позднее чем за неделю со дня внесения, сообщили 27 октября в пресс-службе главы Дагестана.

Здание правительства Дагестана АбуУбайда

Напомним, в Дагестане 14 октября был избран новый руководитель субъекта РФ, им стал Сергей Меликов. Согласно законодательству правительство региона было отправлено в отставку. Назначенный главой правительства 11 декабря 2020 года Абдулпатах Амирханов продолжил исполнять обязанности.

Амирханову 59 лет. До назначения на должность премьер-министра он возглавлял территориальное управление Росимущества.

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