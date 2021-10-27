Москва, , 14:15 — REGNUM Украина планируется развязать полномасштабную войну против Донецкой народной республики (ДНР). Об этом 27 октября заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Флаг ДНР Цуканов М.В

С его слов, Украина уже давно делает все возможное, чтобы развязать полномасштабные боевые действия в Донбассе.

«Это началось не вчера и не позавчера. Ряд провокационных действий, которые выходят за разумные рамки, я говорю о предыдущих попытках взорвать хранилище с топливом. И только чудо, что не случилось техногенной катастрофы. Украина на этом не останавливается — мы видим захват населенного пункта в «серой зоне». Мы видим терроризирование местных жителей», — сказал Пушилин.

Читайте ранее в этом сюжете: Применение «Байрактаров» в Донбассе не привело к гибели людей