Иркутск, 27 октября, 2021, 14:13 — ИА Регнум. По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 28 октября в северных районах местами ожидаются порывы западного, северо-западного ветра 15−20 м/с, мокрый снег и снег.

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Температура ночью ожидается от 0 до — 5 °C (при прояснении от — 7 °C,-12°С), днём воздух прогреется до +6 °C.

«Учитывайте неблагоприятный прогноз при планировании поездок на дальние расстояния. При нахождении на улице держитесь на безопасном расстоянии от деревьев, столбов, рекламных баннеров и линий электропередач», — предупреждают спасатели.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жителей Иркутской области предупредили о существенном ухудшении погодных условий 24 октября днём и 25 октября ночью.

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