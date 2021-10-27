Москва, , 14:11 — REGNUM Телефонный разговор провел министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко со своим коллегой из Израиля Ницаном Горовицем. Об этом 27 октября сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава России.

Вакцинация Скрин иллюстрации министерства здравоохранения Калужской области «ВКонтакте»

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Отмечается, что в ходе разговора главы минздрава РФ и Израиля провели обсуждение вопросов борьбы с пандемией SARS-CoV-2.

«Шла речь и о взаимном признании сертификатов о вакцинации против коронавируса. Михаил Мурашко отметил, что этот вопрос требует детального обсуждения и выработки общей позиции. Ницан Горовиц поддержал руководителя Минздрава России и предложил создать рабочую группу по данному вопросу», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в ЗАГСах Адыгеи с 1 ноября с новобрачных будут требовать QR-коды о вакцинации против коронавируса. Их могут также расписать при наличии справки о перенесенном в течение полугода заболевании или ПЦР-тесте, сделанном не позже чем за трое суток до дня бракосочетания.