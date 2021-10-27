Москва, , 14:18 — REGNUM Пандемия коронавируса сегодня определяет реальность, в том числе для президента России Владимира Путина. Его международные контакты проходят с учётом санитарных ограничений, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 27 октября журналистам.

Владимир Путин Kremlin.ru

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Представителя Кремля спросили, сожалеет ли Путин о вынужденном удалённом участии в крупных международных форумах. Песков ответил, что очные контакты всегда лучше, но сегодня все находятся в условиях реальной пандемии и эпидемиологической опасности.

«Это та реальность, в которой приходится жить всем, в том числе и президенту», — сказал Песков.

Он отметил также, что в поездках российского лидера «минимальна или вообще отсутствует» туристическая составляющая. Так пресс-секретарь ответил на вопрос, если ли у Путина желание лично участвовать в Восточноазиатском саммите в 2022 году в Камбодже, чтобы заодно посмотреть достопримечательности.

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