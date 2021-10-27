Москва, 27 октября, 2021, 14:11 — ИА Регнум. Переговоры «Газпрома» и властей Молдавии по поставкам газа являются исключительно коммерческими, в этом вопросе нет политизации. Об этом 27 октября заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

ИА REGNUM Газ

«Никаких политических моментов нет и быть не может, это исключительно коммерческие переговоры. Есть потребность, есть коммерческое предложение, есть предлагаемая скидка, есть также проблема аккумулированного долга», — сказал представитель Кремля.

Он добавил, что переговоры носят коммерческий прикладной характер, «никакой политизации здесь нет и быть не может».

Напомним, ранее Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что в ходе переговоров о продлении поставок газа из России в Молдавию якобы обсуждался вопрос о вступлении Молдавии в Евразийский экономический союз (ЕАЭС).

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