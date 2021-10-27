Китакюсю, , 14:09 — REGNUM Российская гимнастка Дина Аверина стала победительницей в упражнениях с обручем на чемпионате мира в Японии. Об этом 27 октября сообщает ИА REGNUM.

Дина Аверина Mos.ru

Дина Аверина получила за своё выступление 27,750 балла. Второе место заняла представительница Белоруссии Алина Горносько (25,950). Замкнула тройку итальянка София Раффаэли (25,850).

Ещё одна российская гимнастка Арина Аверина уронила обруч и заняла только шестое место, получив 24,950 балла.

Чемпионат мира по художественной гимнастике проходит в японском Китакюсю с 27 по 31 октября.