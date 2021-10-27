Джакарта, 27 октября, 2021, 14:07 — ИА Регнум. Три человека погибли после столкновения грузового поезда с автомобилем в провинции Центральная Ява в Индонезии, сообщает CNN Indonesia.

Pixabay.com Железнодорожный переезд

Водитель автомобиля не услышал предупреждающий сигнал, когда пересек необслуживаемый железнодорожный переезд.

В результате аварии движение поездов было нарушено.

Как сообщало ИА REGNUM, поисково-спасательная команда в Индонезии ищет девять членов экипажа, пропавших без вести у берегов острова Бали.