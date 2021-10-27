Волгоград, 27 октября 2021, 14:15 — REGNUM Приговор в отношении Виталия В., признанного виновным в убийстве иностранного студента, огласил 27 октября Волгоградский областной суд. Мужчину отправили на длительный срок в колонию строгого режима, сообщили ИА REGNUM в объединённой пресс-службе судов региона.
Трагедия произошла 13 июня 2020 года около 02:00 на улице Рабоче-Крестьянской в Ворошиловском районе Волгограда. В. из расовой ненависти напал на неизвестного ему ранее 17-летнего гражданина Азербайджана. Подсудимый нанёс студенту-медику множественные ножевые ранения, юноша скончался на месте.
Приговором суда мужчина признан виновным, по совокупности преступлений ему назначено 19 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на 1,5 года со штрафом 100 тысяч рублей.
С осуждённого в пользу потерпевшей стороны также взыскана компенсация морального вреда.
Приговор ещё не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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