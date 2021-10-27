Волгоград, , 14:15 — REGNUM Приговор в отношении Виталия В., признанного виновным в убийстве иностранного студента, огласил 27 октября Волгоградский областной суд. Мужчину отправили на длительный срок в колонию строгого режима, сообщили ИА REGNUM в объединённой пресс-службе судов региона.

Оглашение приговора Объединённая пресс-служба судов Волгоградской области

Трагедия произошла 13 июня 2020 года около 02:00 на улице Рабоче-Крестьянской в Ворошиловском районе Волгограда. В. из расовой ненависти напал на неизвестного ему ранее 17-летнего гражданина Азербайджана. Подсудимый нанёс студенту-медику множественные ножевые ранения, юноша скончался на месте.

«Кроме того, установлено, что подсудимый незаконно изготовил и хранил огнестрельное оружие. При поступлении дела в суд В. также обвинялся в незаконном приобретении, хранении и перевозке взрывчатых веществ. В ходе судебного следствия прокурор отказался от обвинения по указанной статье. Суд прекратил уголовное дело в данной части», — уточнили в пресс-службе.

Приговором суда мужчина признан виновным, по совокупности преступлений ему назначено 19 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на 1,5 года со штрафом 100 тысяч рублей.

С осуждённого в пользу потерпевшей стороны также взыскана компенсация морального вреда.

Приговор ещё не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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