Львов, Украина, 27 октября 2021, 14:06 — REGNUM Памяти о мужестве и героизме народов в Великой Отечественной войне надо защищать коллективно, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 27 октября, комментируя заявление Следственного комитета России об инциденте на львовском мемориале «Марсово поле».

Мемориал «Марсово поле» во Львове
Мемориал «Марсово поле» во Львове
(сс) Водник

Как сообщалось ранее, глава СК Александр Бастрыкин поручил изучить информацию о демонтаже копии ордена Отечественной войны на львовском мемориале. Важно реагировать на подобные факты «пренебрежения общей памятью и историей борьбы советского народа с фашизмом», отметили в пресс-службе Следственного комитета.

«Реакция на подобные выходки реваншистов должна быть не односторонней — будь то во Львове, в Риге или в Кишинёве. Это должна быть многосторонняя реакция.
Победа в Великой Отечественной войне — это общее достояние всех народов бывшего СССР. У некоторых из этих народов сегодня подлые или дурные правители, но сами народы от этого хуже не становятся. В 2011 году большинство стран СНГ подписали Соглашение об увековечении памяти о мужестве и героизме народов государств — участников Содружества независимых государств в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов (не подписали его Азербайджан, Туркмения и Узбекистан). Так вот коллективно и надо отстаивать эту память.
Наша страна должна инициировать совместные заявления и совместные действия близких ей стран по данной проблеме. И это могут быть также те страны, которые это соглашение в 2011 году не подписали. Страны, входящие в ОДКБ, а также Узбекистан точно должны тут нас поддержать«, — отметил Михаил Демурин.