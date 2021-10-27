Львов, Украина,
27 октября 2021, 14:06 — REGNUM Памяти о мужестве и героизме народов в Великой Отечественной войне
надо защищать коллективно, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 27 октября, комментируя заявление Следственного комитета России об инциденте на львовском мемориале «Марсово поле».
Мемориал «Марсово поле» во Львове
(сс) Водник
Как сообщалось ранее, глава СК
Александр Бастрыкин поручил изучить информацию о демонтаже копии ордена Отечественной войны на
львовском
мемориале. Важно реагировать на подобные факты
«пренебрежения общей памятью и историей борьбы советского народа с фашизмом», отметили в пресс-службе Следственного комитета.
«Реакция на подобные выходки реваншистов должна быть не односторонней — будь то во Львове, в Риге или в Кишинёве. Это должна быть многосторонняя реакция.
Победа в Великой Отечественной войне — это общее достояние всех народов бывшего СССР. У некоторых из этих народов сегодня подлые или дурные правители, но сами народы от этого хуже не становятся. В 2011 году большинство стран СНГ подписали Соглашение об увековечении памяти о мужестве и героизме народов государств — участников Содружества независимых государств в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов (не подписали его Азербайджан, Туркмения и Узбекистан). Так вот коллективно и надо отстаивать эту память.
Наша страна должна инициировать совместные заявления и совместные действия близких ей стран по данной проблеме. И это могут быть также те страны, которые это соглашение в 2011 году не подписали. Страны, входящие в ОДКБ, а также Узбекистан точно должны тут нас поддержать«, — отметил Михаил Демурин.