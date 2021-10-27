Львов, Украина, 27 октября, 2021, 14:06 — ИА Регнум. Память о мужестве и героизме народов в Великой Отечественной войненадо защищать коллективно, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 27 октября, комментируя заявление Следственного комитета России об инциденте на львовском мемориале «Марсово поле».

(сс) Водник Мемориал «Марсово поле» во Львове

Как сообщалось ранее, глава СКАлександр Бастрыкин поручил изучить информацию о демонтаже копии ордена Отечественной войны нальвовскоммемориале. Важно реагировать на подобные факты«пренебрежения общей памятью и историей борьбы советского народа с фашизмом», отметили в пресс-службе Следственного комитета.

« Реакция на подобные выходки реваншистов должна быть не односторонней — будь то во Львове, в Риге или в Кишинёве. Это должна быть многосторонняя реакция.

Победа в Великой Отечественной войне — это общее достояние всех народов бывшего СССР. У некоторых из этих народов сегодня подлые или дурные правители, но сами народы от этого хуже не становятся. В 2011 году большинство стран СНГ подписали Соглашение об увековечении памяти о мужестве и героизме народов государств — участников Содружества Независимых Государств в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов (не подписали его Азербайджан, Туркмения и Узбекистан). Так вот коллективно и надо отстаивать эту память.