Афины , , 14:06 — REGNUM Люди любого возраста, которые прошли вакцинацию препаратом Johnson & Johnson в Греции, смогут зарегистрироваться онлайн для ревакцинации, начиная с 5 ноября. Об этом заявил генеральный секретарь первичной медико-санитарной помощи Мариос Фемистоклеус 26 октября на брифинге.

Вакцинация Mil.ru

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Фемистоклеус отметил, что единственным предварительным условием является то, что должно пройти два месяца с того момента, как человек был вакцинирован однокомпонентной вакциной J&J против COVID-19.

Он добавил, что людям будет предоставлена возможность сделать бустерный укол мРНК-вакциной: сначала будет доступен препарат Pfizer, а затем Moderna. С 29 октября на платформе для записи тип вакцины будет указан рядом с каждым центром вакцинации.

Фемистолклеус сообщил, что более 6,6 млн жителей Греции полностью вакцинированы. Это соответствует 63% от общей численности населения или 71,4% взрослого населения. По его словам, в ЕС соответствующие средние показатели составляют 68,7% и 79,7%.