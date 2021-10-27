Баня-Лука, Босния и Герцеговина, , 22:40 — REGNUM Глава Партии демократического действия Бакир Изетбегович своими громкими заявлениями «пытается мобилизовать международный фактор». Так президент Республики Сербской Желька Цвиянович прокомментировала 27 октября заявление лидера боснийских мусульман Бакира Изетбеговича о том, что он не исключает возможности новой войны в БиГ.

Желька Цвиянович Zlatno krilo

«Республику Сербскую идеологические планы Изетбеговича не интересуют, ее интересует только конституция страны и то, что ей принадлежит по закону», — процитировал телеканал РТРС слова Цвиянович.

По словам президента Республики Сербской, слова Изетбеговича доказывают, что «в его голове живет война, и он был бы в состоянии начать войну, чтобы окончательно добиться централизации страны», чему в 1995 году воспрепятствовало подписание Дейтонского соглашения.

«Изетбегович пугает международную общественность какой-то «Великой Сербией», но это трюк, чтобы отвлечь внимание от создания мусульманского государства, обернутого в концепцию якобы «жизнеспособной БиГ», в которой многонациональность была бы всего лишь декорацией», — отметила Цвиянович.

Напомним, что ранее Баня-Лука заявила о намерении защищать автономию Республики Сербской и выступила за возврат ряда привилегий, которые были гарантированы сербской автономии Дейтонским соглашением, но позднее изъяты у неё решениями верховных представителей.