Чита, , 14:06 — REGNUM В Забайкальском крае, где из-за ухудшения ситуации по коронавирусу QR-коды вели ещё 25 октября, проверили их наличие в фитнес клубах. Как сообщает сегодня, 27 октября, пресс-служба правительства региона, контрольные группы регионального минспорта совместно с правоохранительными органами проверили фитнес-клубы «Fiтамин» и «ARKFIT».

QR-код Александр Полегенько (c) ИА REGNUM

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"Некоторые организации нарушают введенные ограничительные мероприятия, поэтому были введены более жесткие меры, в том числе проверка посетителей на наличие сертификатов о вакцинации со сканированием QR-кода и сверкой его с паспортом.

Также при проверке мы обращаем внимание на соблюдение масочного режима на ресепшене и в раздевалках, наличие разметки для соблюдения социальной дистанции, дезинфицирующих средств, рециркуляторов для очистки воздуха и ведение журналов», — сказал главный специалист-эксперт министерства физической культуры и спорта Забайкальского края Андрей Седунов.

Он отметил, что серьезных нарушений в ходе проверки не выявлено.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой: на 27 октября 2021 года общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 75 840, причём 334 из них обнаружили только за минувшие сутки.

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