Чебоксары, , 14:05 — REGNUM В Чувашии значительно возрос портфель розничных кредитов, в том числе выданных ипотечных кредитов. Об этом ИА REGNUM сообщили в Национальном банке республики.

Ипотека Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На 1 сентября 2021 года объём кредитов, выданных жителям Чувашии, достиг 170 млрд рублей. Это на 21,2% выше аналогичного прошлогоднего периода.

В структуре розничного кредитного портфеля 56,6% приходится на ипотеку. Портфель ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) за год возрос на 22,8% и составил 96,1 млрд рублей. Спрос предположительно связывают с действием программы льготной ипотеки с господдержкой.

«Средневзвешенная ставка по ИЖК в рублях в августе составила 7,51%, что заметно ниже, чем в среднем по стране — 7,78%», — отметил управляющий отделением — Национальным банком Чувашии Александр Логвинов.

По данным банка, всего в январе — августе 2021 года жители Чувашии взяли в банках новые кредиты на сумму 91 млрд рублей, что на 43,4% больше уровня января — августа прошлого года. Из них 29 млрд рублей — ипотечные жилищные кредиты, объём которых увеличился за указанный период на 38,9%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии в январе — марте 2021 года объём микрокредитования бизнеса и граждан населения увеличился наполовину.

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