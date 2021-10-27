Тюмень, , 14:04 — REGNUM В Тюменской области за сутки выявлен 331 случай заражения коронавирусом. Об этом 27 октября сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 326 случаев.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 27 октября 2021 года коронавирусом заразились 68 435 человека, выздоровели 57 936 человек. По данным сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», с начала пандемии на 26 октября в регионе скончались 2300 пациента с COVID-19 (на 16 человек больше, чем днём ранее).