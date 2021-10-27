Москва, , 14:04 — REGNUM Удары беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Байрактар» по территории ДНР пока не привели к гибели личного состава вооруженных сил народной республики. Об этом 27 октября заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Бойцы армии ДНР © СВ ДНР

Также политик отметил, что из опубликованных Украиной кадров пока не ясно, где именно был применен тот или иной беспилотник.

«Что касается «Байрактаров», по нашим сведениям, по тем докладам, которые, у меня сейчас есть — погибших и раненных нет. По тем кадрам, что были опубликованы, не совсем понятно, где они были сделаны. Но мы не можем отрицать что был задействован «Байрактар», — сказал Пушилин.

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