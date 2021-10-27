Москва, 27 октября, 2021, 14:04 — ИА Регнум. Удары беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Байрактар» по территории ДНР пока не привели к гибели личного состава вооруженных сил народной республики. Об этом 27 октября заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

СВ ДНР Бойцы армии ДНР

Также политик отметил, что из опубликованных Украиной кадров пока не ясно, где именно был применен тот или иной беспилотник.

«Что касается «Байрактаров», по нашим сведениям, по тем докладам, которые у меня сейчас есть, — погибших и раненых нет. По тем кадрам, что были опубликованы, не совсем понятно, где они были сделаны. Но мы не можем отрицать, что был задействован «Байрактар», — сказал Пушилин.