Афины , 27 октября, 2021, 14:01 — ИА Регнум. Премьер-министр Греции Кирьякос Мицотакис и министр иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И во время встречи в Афинах обсудили отношения двух стран. Встреча прошла в среду, 27 октября, сообщает AMNA.

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По данным издания, стороны также рассмотрели перспективы дальнейшего развития экономических и инвестиционных отношений после того, как парламент Греции ратифицировал соглашение о передаче в концессию дополнительно 16% акций Управления порта Пирей компании COSCO Shipping. Кроме того, они рассмотрели культурные связи стран в рамках Года культуры и туризма Греция — Китай 2021−22.

«Мы приветствуем вас в Афинах и, принимая во внимание тот факт, что 2022 год является годом Олимпийских игр, желаем вам всяческих успехов в их организации. В сентябре на Древней Агоре состоялось торжественное открытие Года культуры и туризма Греция — Китай 2021−22, что подтверждает узы дружбы между нашими государствами. Мы надеемся, что и в этой области мы еще больше укрепим наше сотрудничество», — сказал Мицотакис.

Китайский министр со своей стороны, отметил, что двусторонние отношения развиваются гладко, и сослался на особую связь между греческим и китайским народами. Он добавил, что целью его визита было обсуждение будущего роста греко-китайских двусторонних связей.