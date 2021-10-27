Уфа, , 14:02 — REGNUM Пункт для вакцинации граждан старше 65 лет намерены открыть в Уфе. Об этом 27 октября сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Башкирии.

Вакцинация Минобороны России

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Сообщается, что специализированный пункт вакцинации намерены открыть 28 октября на базе Народного университета третьего возраста, расположенного на ул. Коммунистическая, дом 39.

Во время торжественного открытия пункта планируется провести концерт, лекции, розыгрыш пульсоксиметров, вручить комнатные растения и «посылки здоровья» для пожилых граждан, которые сделали прививку. В эту «посылку» входят средства индивидуальной защиты, гигиены и тонометр.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии ПЦР-тест перестал быть пропуском при посещении общественных мест.