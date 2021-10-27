Бишкек, 27 октября, 2021, 14:00 — ИА Регнум. Правительство отменяет ранее действовавшее в Киргизии освобождение строительных компаний от уплаты налога на добавленную стоимость. Об этом заявил премьер-министр Акылбек Жапаров на заседании республиканского парламента сегодня, 27 октября.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Строительство

«Сейчас они платят по 900 сомов (738 рублей) за квадратный метр, а получают прибыль в $150 — $450 (10 430 — 31 290 рублей). То есть стройкомпании достаточно заработали и уже «встали на ноги» после кризиса», — подчеркнул высокопоставленный чиновник.

По его словам, власти готовы продлить освобождение от НДС тем строительным фирмам, которые будут заниматься возведением социального жилья. Также глава правительства отметил, что кабинет министров может помочь стройкомпаниям, которые всё ещё не могут продать свою недвижимость.

«Предлагаем реализовывать эти квартиры через государственную ипотечную компанию», — резюмировал Акылбек Жапаров.