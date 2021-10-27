Майкоп, , 14:00 — REGNUM Усилить работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, а также принимать меры к водителям, садящимся за руль в состоянии опьянения, поручил глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов. Вопросы состояния аварийности, меры по снижению ДТП, подготовка к эксплуатации автодорог в зимний период обсуждались на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в Республике Адыгея под председательством Мурата Кумпилова 27 октября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов Фото Алексея Гусева

По данным, которые привёл на заседании врио начальника ГИБДД МВД по РА Казбек Мамиек, в последние три года в регионе сохраняется тенденция к снижению уровня аварийности. По итогам января — сентября 2021 года по сравнению с предыдущим периодом в Адыгее на 55 случаев сократилось количество ДТП, число травмированных в автоавариях снизилось на 83 человека. В то же время выросло число погибших — на девять человек. По данным ГИБДД, основными причинами ДТП с тяжкими последствиями является нарушение правил дорожного движения, управление транспортом в состоянии опьянения.

Министр здравоохранения РА Рустем Меретуков сообщил, что в сравнении с 2020 годом на 10,4% снизилось число дорожно-транспортных происшествий с медико-санитарными последствиями, на 25,8% уменьшилось число госпитализированных при ДТП.

«Руководству МВД и минобра республики необходимо усилить деятельность по организации обучения детей безопасному поведению на дороге, — подчеркнул Мурат Кумпилов. — Вместе с тем важно принимать жесткие меры к водителям, совершившим нарушения в нетрезвом состоянии. Каждый случай должен иметь отражение в районных СМИ. Кроме того, одним из существенных факторов по снижению аварийности должно стать тесное взаимодействие ГИБДД с дорожными ведомствами. Все предписания инспекторов надлежит исполнять в обязательном порядке».

На заседании были приняты решения по обустройству дорог комплексами фото‑ и видеофиксации, пешеходных переходов, оснащения аварийно-опасных участков электроосвещением и т.д.

Отдельной темой стала эксплуатация автодорог в зимний период. По информации начальника Управления автодорог «Адыгеяавтодор» Алексея Корешкина, подрядные организации заготовили 6,2 тыс. тонн песка, 2,3 тыс. тонн соли и 2,8 тыс. тонн пескосоляной смеси. Заготовка противогололедных материалов продолжается. В зимний период будет задействовано 118 единиц техники.

Глава Адыгеи подчеркнул необходимость контроля за исполнением принятых решений, и особо отметил важность усиления работы по снижению аварийности на уровне местных комиссий безопасности дорожного движения, а также проведения качественного ремонта автодорог.