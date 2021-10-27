Майкоп, , 13:59 — REGNUM В ЗАГСах Адыгеи с 1 ноября с новобрачных будут требовать QR-коды о вакцинации против коронавируса. Их могут также расписать при наличии справки о перенесенном в течение полугода заболевании или ПЦР-тесте, сделанном не позже чем за трое суток до дня бракосочетания. Все эти условия должны будут соблюдать и гости, присутствующие на церемонии бракосочетания.

Свадьба Пресс-служба департамента ЗАГС Забайкальского края

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Такая мера ограничения утверждена указом главы региона Муратом Кумпиловым наряду с другими, которые вводятся с 25 октября 2021 года на территории республики, пишет «Комсомольская правда в Краснодаре».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Адыгее также вводится такая мера ограничений, как недопуск к учебе школьников после осенних каникул, родители которых не предоставят справки о вакцинации против коронавируса.

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