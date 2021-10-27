Кишинёв, , 13:56 — REGNUM В церквях Бельцкой и Фалештской епархии Православной церкви Молдавии запрещено принимать депутатов парламента Молдавии, проголосовавших за ратификацию Стамбульской конвенции. Об этом 27 октября сообщает новостной портал Actualitati.

Молдавия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По данным журналистов, глава епархии отец Маркелл (Михэеску) разослал соответствующее письмо в 136 церквей и 5 монастырей епархии. Депутатам отказано в причащении и в исповеди.

Сообщается, что запрет будет действовать до ближайшего Великого воскресенья (Пасхи) в 2022 году. Праздник в 2022 году будут отмечать 24 апреля.

Напомним, большинство депутатов парламента Молдавии проголосовали за ратификацию Стамбульской конвенции 14 октября. Президент республики Майя Санду также подписала документ.

В Православной церкви Молдавии критически отнеслись к этому решению. Положения Стамбульской конвенции, принятой в мае 2011 года, вызывают споры. В России её не ратифицировали. Общественные движения, выступающие в защиту традиционных ценностей, отмечают, что под «ширмой» защиты женщин документ внедряет механизмы разрушения семьи.

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