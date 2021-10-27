Кишинёв, 27 октября, 2021, 13:56 — ИА Регнум. В церквях Бельцкой и Фалештской епархии Православной церкви Молдавии запрещено принимать депутатов парламента Молдавии, проголосовавших за ратификацию Стамбульской конвенции. Об этом 27 октября сообщает новостной портал Actualitati.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Молдавия

По данным журналистов, глава епархии отец Маркелл (Михэеску) разослал соответствующее письмо в 136 церквей и 5 монастырей епархии. Депутатам отказано в причащении и в исповеди.

Сообщается, что запрет будет действовать до ближайшего Великого воскресенья (Пасхи) в 2022 году. Праздник в 2022 году будут отмечать 24 апреля.

Напомним, большинство депутатов парламента Молдавии проголосовали за ратификацию Стамбульской конвенции 14 октября. Президент республики Майя Санду также подписала документ.

В Православной церкви Молдавии критически отнеслись к этому решению. Положения Стамбульской конвенции, принятой в мае 2011 года, вызывают споры. В России её не ратифицировали. Общественные движения, выступающие в защиту традиционных ценностей, отмечают, что под «ширмой» защиты женщин документ внедряет механизмы разрушения семьи.