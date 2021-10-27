Астрахань, , 13:55 — REGNUM В федеральный розыск объявлен осужденный за бандитизм мужчина, проходивший лечение в психиатрической больнице Астрахани, который ранее сбежал из-под стражи. Об этом 27 октября сообщила пресс-служба УФСИН России по Астраханской области.

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Отмечается, что осужденный за бандитизм Магомед Алханов, который проходил лечение в астраханской психиатрической больнице, смог сбежать из-под стражи.

При этом имя и дата рождения сбежавшего совпадают с данными члена банды Басаева Магомеда Алханова, которые указаны в перечне террористов и экстремистов на сайте Росфинмониторинга.

«Его объявили в федеральный розыск», — уточнили в пресс-службе.

Отметим, Магомеда Алханова задержали в середине июня 2021 года за участие в нападении на военнослужащих 6-й парашютно-десантной роты Псковской дивизии ВДВ в 2000 году в Чечне.